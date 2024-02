26^ giornata

Sommer non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale, le sue condizioni saranno rivalutate sabato. Se dovesse smaltire la febbre, partirebbe con la squadra verso Lecce, altrimenti giocherà Audero. Inzaghi di sicuro non avrà Thuram. Gila sarà squalificato contro la Fiorentina, per i viola Kouamé positivo alla malaria. Squalifica per Jovic del Milan, punito con due giornate. Ecco la situazione tra indisponibili e recuperabili per la 26^ giornata di Serie A ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT