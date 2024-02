Leggera febbre per Sommer, sarà rivalutato sabato

Venerdì 23 febbraio Sommer non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale, le sue condizioni saranno rivalutate sabato. Se dovesse smaltire la febbre, partirebbe con la squadra in direzione Lecce, altrimenti tra i pali giocherà Audero. Lo svizzero in questa stagione ha collezionato 21 clean sheet, mentre l'ex portiere della Sampdoria non ha mai giocato in campionato, ma è stato titolare in Benfica-Inter 3-3 e Inter-Bologna 1-2 in Coppa Italia (ko arrivato ai supplementari)

LE PROBABILI FORMAZIONI