In questo momento dentro di te c'è tranquillità? Per domani stai pensando a qualcosa di diverso in attacco, vista la diffida di Vlahovic?

"Non ci ho assolutamente pensato, domani andrà in campo la formazione migliore, anche se ormai le partite si giocano in 16. Sta a noi rovesciare questo momento, nessuno può aiutarci, nessuno può regalarci una vittoria, dobbiamo fare una partita di ordine, compattezza, tecnica, fisicità, sapendo che una vittoria ci farebbe vedere le cose in un altro modo, come succede sempre in questi momenti. Non eravamo dei fenomeni un mese e mezzo fa, non siamo diventati dei brocchi adesso, il momento di difficoltà va affrontato perché può essere un'opportunità di crescita. Bisogna essere concentrati sul fare punti per arrivare in Champions"