Gerry Cardinale torna a parlare e lo fa ai microfoni di 'Calcio e Finanza'. Il proprietario del Milan tocca diversi temi, aprendo pubblicamente per la prima volta alla possibilità di far entrare nuovi partner in società, magari dal mondo arabo. "Sono al Milan per restare a lungo e dipendesse da me starei qui per sempre - ha esordito il numero uno di RedBird -. Bisogna tenere conto però dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente ci sia molta liquidità e disponibilità a investire nello sport. Siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi, sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari. Ma come ho detto, non rinuncerò al controllo".