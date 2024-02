L'attaccante rossoblù, che ha sbloccato il match contro l'Udinese con una splendida rovesciata, ha parlato della Nazionale italiana su Sky Sport: "La voglia di essere convocato è tanta, ma prima devo fare bene con il club. Se Spalletti dovesse decidere di chiamarmi ne sarei molto contento perché per me è un sogno. Qualora la chiamata non dovesse arrivare tiferò comunque gli Azzurri da casa". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

Una rovesciata come biglietto da visita per Luciano Spalletti. Gesto bellissimo di Mateo Retegui, che ha sbloccato il risultato in Genoa-Udinese con una "cilena". L'attaccante rossoblù, intervenuto su Sky Sport al termine della partita, ha parlato della volontà di essere convocato per Euro 2024: "La voglia di andare in Nazionale è tanta, ma so che prima devo fare bene con il club. Qualora dovessi riuscirci e Spalletti dovesse decidere di chiamarmi ne sarei molto contento perché per me è un sogno. Se non dovesse chiamarmi tiferò comunque gli Azzurri da casa. Sono molto grato sia a Mancini che a Spalletti per avermi convocato con l'Italia, per me è un sogno essere qui".