Allegri: "Serve più solidità. Chiesa stia sereno"

Contento l’allenatore della Juventus al termine del match vinto dai suoi per 3-2 grazie alla rete in pieno recupero di Rugani. Il livornese, che raggiunge così quota 1.002 punti in Serie A (primo e unico a superare i 1000), ha parlato del match: "Dobbiamo ritrovare solidità, ma oggi era necessario vincere altrimenti ci abituiamo a perdere…". Poi sui singoli: "McKennie ha la spalla lussata, Rabiot un’infrazione all’alluce. Chiesa ha fatto bene, deve ritrovare condizione"

JUVE-FROSINONE 3-2, GOL E HIGHLIGHTS