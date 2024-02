Pioli: "Rigore? Troppo poco per fischiarlo"

L'allenatore del Milan commenta il pareggio di San Siro con l'Atalanta: "Il rigore? Troppo poco per essere concesso, peccato perché meritavamo di vincerla. Questa prestazione ci dà forza in vista di settimane per noi molto importanti". Su Leao: "Ha fatto la migliore partita della stagione, deve lavorare per fare sempre queste prestazioni"

C'è molto rammarico nelle parole di Stefano Pioli al termine della partita pareggiata dal Milan con l'Atalanta per 1-1 dove il rigore concesso ai bergamaschi ha scontentato i rossoneri: "Troppo poco l'intervento di Giroud, uno perché Holm si mette le mani in faccia e non è stato colpito lì, poi è troppo poco per il metro in generale che utilizza Orsato - dice Pioli - Se Holm non si butta così con le mani in testa non ci sarebbe neanche stata review, bravi loro che sono riusciti a farlo". Chiaro il pensiero in merito al rigore concesso all'Atalanta e trasformato da Koopmeiners si passa alla gara: "Anche stasera abbiamo perso i punti perché meritavamo di vincere, bisognava fare un gol in più e non ci siamo riusciti, è stata la migliore partita del mio Milan con l'Atalanta, è un peccato, è senza dubbio la migliore di questa settimana".