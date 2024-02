L'allenatore giallorosso dopo il 3-2 sul Toro: "Subire gol subito dopo il vantaggio poteva farci male, ma abbiamo reagito bene. Dybala? I campioni sono sempre decisivi. Smalling è un ragazzo eccezionale, mi sono piaciuti Lukaku e Azmoun. Brighton? De Zerbi mi leverà qualche notte di sonno" ROMA-TORINO, GLI HIGHLIGHTS

Un'altra vittoria per Daniele De Rossi. Sei partite di campionato: cinque vittorie, con l'unico ko arrivato contro la corazzata Inter che sta dominando la stagione. Il passaggio del turno in Europa League e ora il 3-2 al Toro, nel segno di Dybala; anche se con qualche ansia nel finale: "Mi è piaciuta la ventina di minuti di gestione che abbiamo avuto dopo il nostro terzo gol, al loro gol del 2-3 avevo Kristensen vicino, gli stavo dicendo che il Toro non molla mai. Era vero - ha spiegato De Rossi a DAZN -. Ma noi abbiamo tenuto; mi piace vincere le partite soffrendo fino alla fine, ma per la nostra testa e per il nostro gioco sarebbe stato meglio chiuderla in anticipo". video Totti: "Si vede timbro De Rossi. Dybala fenomeno"

Dybala? Campioni sempre decisivi" Proprio su Dybala: "I campioni sono decisivi in questo sport, nessuno lo mette in discussione". E tornando sulla gara: "C'era stato equilibrio nel primo tempo, sapevamo che sarebbe stata dura ma ho visto anche tante cose buone. Subire gol subito dopo il vantaggio poteva farci male, ma abbiamo reagito bene". Cosa non ha funzionato sui gol? "Il primo mi è sembrato un grande gol dell'attaccante. Zapata è stato bravo, come poi Dybala a segnare da trenta metri a giro. Tutti i gol possono essere evitati, a guardarli bene, ma sai che noia se poi tutte le partite finissero zero a zero? I giocatori forti ci sono e i gol si subiscono. Forse sul 2-3 potevamo non fare passare quel tiro cross". dybala mvp Le pagelle di Roma-Torino 3-2

"Il Brighton mi toglierà qualche ora di sonno" De Rossi ha poi parlato di altri singoli, a partire da Smalling, tornato titolare come non accadeva da settembre: "Lo stavamo aspettando, sono contento. È un ragazzo eccezionale e un grande professionista; pensavo durasse anche di meno. Lukaku è entrato alla grande come solo lui sa fare. Mi è piaciuto anche Azmoun". Infine il Brighton, prossimo avversario europeo: "Temo una squadra forte, De Zerbi è uno dei più forti in Italia e forse anche in Europa. Se guardiamo la rosa non abbiamo nulla da temere. Sicuramente prepararla mi leverà qualche notte di sonno; ma credo anche Roberto non sia stato felicissimo del sorteggio. Ci siamo sentiti quel venerdì, poi per correttezza abbiamo deciso di non scriverci più. Ci vogliamo bene, le nostre figlie vivono insieme a Londra. Mi ha passato gli appunti, ho memorizzato tutto" - conclude De Rossi sorridendo.