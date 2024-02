Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv

26^ giornata

Sommer non parte per Lecce a causa di una leggera sindrome influenzale, tra i pali ci sarà l'esordio in campionato di Audero. Inzaghi deve rinunciare anche all'infortunato Thuram. Gila sarà squalificato contro la Fiorentina, per i viola Kouamé positivo alla malaria. Squalifica per Jovic del Milan, punito con due giornate. Ecco la situazione tra indisponibili e recuperabili per la 26^ giornata di Serie A FIORENTINA-LAZIO LIVE