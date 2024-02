Juric analizza il ko del Toro, secondo di fila dopo quello contro la Lazio: "Il nostro problema? Nelle ultime due partite abbiamo fatto 38 tiri e subiti 14, e le abbiamo perse entrambe. La squadra si esprime su livelli alti, ma la sensazione è che ci manca l'incastro giusto per vincere queste partite. Dybala? Ti prepari tanto per giocare, poi arriva uno come lui e segna da trenta metri, è il potere delle grandi squadre che hanno giocatori del genere. Obiettivi? Credere in un filotto"

