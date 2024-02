Pioli ritrova Leao ma ora serve continuità

L'ottima performance di squadra e di Leao in particolare fanno passare in secondo piano la mancata vittoria contro l'Atalanta. Il portoghese ha giocato una partita praticamente perfetta, e non solo per il gol. Ma ora arriva il difficile, mantenere questo livello di rendimento per farlo diventare normalità

La delusione per la mancata vittoria contro l’Atalanta è passata quasi inosservata. E per l’ottima prestazione collettiva del Milan, e per la performance di Rafa Leao. Il crack di questa squadra. 100 minuti praticamente perfetti del portoghese. Per continuità, intensità, spirito e partecipazione alla partita. 84 palloni toccati, a sinistra, e non solo. Leao è spesso entrato in mezzo al campo. Ha dribblato e duellato. Ha inciso davanti e aiutato dietro. È stato leader, cosa che Pioli vorrebbe facesse più spesso. Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per lui. Già 5 gol. Rafa è l’unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte e 4 le competizioni alle quali i rossoneri hanno preso parte: Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.