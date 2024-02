L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti starà fuori per circa due mesi, come riporta l'Ansa: gli accertamenti clinici hanno evidenziato la frattura composta articolare della base del quarto metatarso. Il bomber di Livorno si è infortunato nel secondo tempo della sfida tra Cagliari e Napoli: era subentrato al posto di Lapadula. Lo stesso attaccante si è subito reso conto della gravità dell'infortunio segnalando di non essere in grado di riprendere il gioco. Sembrava solo una distorsione e invece oggi è arrivato il verdetto.