Ancora imbattuto dopo 6 gare dall'avvento in panchina (12 punti conquistati), l'allenatore azzurro sorprende con Destro (non Cerri né Niang) accompagnato da Cancellieri e Cambiaghi. Torna a disposizione lo squalificato Gyasi, ma va in panchina. Confermato Marin in mezzo insieme a Kovalenko e Maleh