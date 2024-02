La Juventus avrà di nuovo le rotazioni corte a centrocampo per qualche settimana. Gli accertamenti di stamattina, lunedì 26 febbraio, hanno confermato quanto già anticipato al termine della partita contro il Frosinone: per Adrien Rabiot e Weston McKennie si tratta di doppia lussazione, rispettivamente al dito del piede e alla spalla. A Napoli sicuramente non ci saranno, per il recupero completo le tempistiche verranno definite più avanti.

