Il centrocampista della Juventus sta scontando la squalifica per il caso scommesse è ha parlato al terzo dei dieci incontri previsti dal percorso di recupero a cui è sottoposto: "Perdere tutto non è un bel gioco, mi manca il campo e gli spogliatoi, mi sarebbe stato maggiormente d'aiuto giocare ma non vedo l'ora che finisca la squalifica. Ho iniziato a scommettere a 16 anni, poi è diventata una malattia. L'Europeo? Un sogno"

Un percorso ancora lungo ma ormai ben avviato, la scadenza della squalifica per il caso scommesse ci sarà il prossimo 19 maggio, giusto in tempo per l'ultima di campionato. Prima, però, Nicolò Fagioli dovrà completare il ciclo di 10 incontri pubblici, 'pena' accessoria rispetto alla sqalifica, ma impegno di crescita importante: "Ho cominciato le prime volte quando avevo 16 anni, all'inizio era come un gioco, poi pian piano è diventato una malattia, ho iniziato subito con le scommesse sportive - ha spiegato durante il meeting al teatro Araldo di Torino - Perdere tutto non è un bel gioco, sto molto meglio adesso rispetto a un anno fa, è stato il periodo più difficile della mia vita. Cosa mi fa star bene adesso? Stare con la famiglia, gli amici e praticare sport".