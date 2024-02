Se da un lato la difesa della Juventus è risultata spesso determinante con gol decisivi (ultimo quello di Rugani al Frosinone) che hanno portato 9 punti in più in classifica, dall’altro oggi la squadra concede molte più reti rispetto alla prima parte della stagione: da gennaio, in media, uno a partita (contro 0,6 di agosto-dicembre)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT