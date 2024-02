Dai primi mesi all'Inter all'avventura in nazionale, passando per passioni private e obiettivi a medio-lungo termine. Davide Frattesi si è raccontato in un'intervista dopo aver trovato, in quel di Lecce, il suo 3° gol in campionato (il 5° in stagione). "Ci credo sempre e mi butto - ha spiegato a La Gazzetta dello Sport -. Mi esalta più rubare una palla di forza che segnare, ma è sempre bello far gol. E lo è ancora di più vedere una squadra in cui tutti sono coinvolti. Bravo Inzaghi a non lasciare indietro nessuno: anche quando giocavano sempre gli stessi, veniva a parlarci e a motivarci, facendoci sentire importanti. Non pensavo mica di essere titolare sin da subito, sarebbe stato stupido anche solo pensarlo. La panchina è un’occasione di crescita, viverla in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. Se voglio puntare a esserlo in futuro, bisogna migliorare in costruzione. Il modello è Barella: era un incursore, una mezzala offensiva, ma col lavoro è migliorato tantissimo nella gestione della palla e io devo fare lo stesso. Poi da Calhanoglu prenderei il tiro e la tranquillità, è uno dei migliori registi al mondo, mentre da Mkhitaryan le doti tecniche e l’intelligenza tattica. All'Inter il livello è altissimo, ma nessuno fa il fenomeno: Inzaghi sa come gestirci e quando hai una giornata storta ti dice la parola giusta". E sul prossimo ritorno di Champions contro l'Atletico ha aggiunto: "A Madrid ci aspetta un bell’ambientino... Bisogna tenere duro, soprattutto all’inizio, poi dovranno aprirsi col passare del tempo e noi sappiamo fare male in ripartenza".