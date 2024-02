Nel video l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi fa il punto sulle possibili scelte di Inzaghi per il recupero di campionato contro l'Atalanta, in programma domani sera a San Siro. Dal primo minuto ci sarà ancora Asllani. Il centrocampista albanese giocherà al posto dell'infortunato Calhanoglu e avrà l'occasione di dare continuità alla prestazione positiva di Lecce. In avanti l'allenatore dell'Inter ha invece il dubbio Arnautovic-Sanchez per affiancare Lautaro Martinez

TUTTI I NUMERI DI ASLLANI