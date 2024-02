Calzona: "Spalletti ineguagliabile ma noi..."

"Osimhen e Kvara si stanno ritrovando"

Protagonisti assoluti del successo al Mapei sono Osimhen e Kvaratskhelia, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta: "Victor sta tornando sui suoi livelli, la Coppa d’Africa è dura ed è stato via un mese. Adesso sta ritrovando la condizione così come Kvara che oggi ha dimostrato il giocatore che è. Erano in difficoltà per vari motivi, ma non hanno mai fatto alcuna polemica, non sono un pazzo quando me ne privo ma è chiaro che chi sta fuori mi sta dando risposte importanti".