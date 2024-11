Il difensore francese si è sottoposto a degli esami strumentali dopo il problema accusato in Champions League contro il Lipsia, che hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Pavard sarà costretto a un mese di settimane di stop, Inzaghi proverà a recuperarlo per fine anno in modo da averlo a disposizione per la Final Four di Supercoppa Italiana a Riyad

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Benjamin Pavard nei prossimi impegni dell' Inter. Il difensore francese si è fermato per un problema muscolare nel corso dell'ultima gara di Champions League contro il Lipsia, che lo ha costretto a chiedere il cambio nel finale del primo tempo. Gli esami hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra , con il francese che non sarà a disposizione per un mese .

Inzaghi punta ad averlo a disposizione per la Supercoppa

Pavard, dunque, non sarà a disposizione per il prossimo mese. Il francese salterà diverse gare: la trasferta con la Fiorentina, il match interno contro il Parma, la gara in Germania contro il Bayer Leverkusen, l'impegno all'Olimpico contro la Lazio e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese. Molto probabilmente non verrà rischiato anche nelle gare di Serie A contro Como e Cagliari, ultime uscite del 2024, con Inzaghi che punta a recuperarlo per fine anno così da averlo a disposizione nella Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.