Contusione a un piede per Chiesa. Ma non preoccupa

26^ giornata

Contusione al piede destro per Federico Chiesa, che è uscito zoppicando dall'allenamento dopo un colpo ricevuto da Alex Sandro. Allegri per la trasferta di Napoli deve già rinunciare a Rabiot e McKennie. Nella Lazio provano il recupero in due. Pioli potrebbe riabbracciare un altro titolare. Ecco indisponibili e squalificata per la prossima giornata di campionato