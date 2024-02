A metà settimana ci saranno gli ultimi recuperi della 21^ giornata: Inzaghi ha un'assenza per reparto. Gasperini conta su un paio di recuperi. Allegri andrà a Napoli senza due centrocampisti. Yildiz invece non preoccupa. Nella Lazio provano il recupero in due. Pioli potrebbe riabbracciare un altro titolare. Nel Torino nuovo stop per un difensore ma Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione



