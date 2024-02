L'allenatore dell'Inter si gode il momento della sua squadra ma precisa: "Sono due anni e mezzo che sto godendo, ci siamo tolti tante soddisfazioni. Cambio gli uomini ma restano sempre gli stessi principi: è difficile fare le scelte ma è un piacere vederli. Ora dobbiamo mantenere una concentrazione folle". Sul rinnovo: "Sto benissimo qui". E poi svela come ha "suggerito" il gol a Dimarco... GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY

È un’Inter inarrestabile: non ci sono più aggettivi per descriverla dopo l’ennesimo 4-0 in campionato, con cui allunga a +12 sulla Juventus. E l’impressione è che Simone Inzaghi ne sia consapevole: della forza dei suoi e dell’obiettivo finale che adesso si avvicina sempre più. “Siamo stati bravissimi”, commenta l’allenatore nerazzurro dopo il 4-0 all’Atalanta. “Nei primi 10’ loro ci pressavano alti e ci siamo dovuti risistemare, non approcciando il primo quarto d’ora come facciamo di solito. Poi è venuta fuori la nostra ferocia e sono ottimi segnali, il nostro percorso deve continuare senza sosta”.

"Difficile fare le scelte" "Inutile negarlo, la squadra gioca bene, ma sono due anni e mezzo che sto godendo. Abbiamo vinto 5 titoli, fatto una finale di Champions e ci siamo tolti tantissime soddisfazioni. Ora in campionato abbiamo un buon margine, l'abbiamo creato in un mese, ma dobbiamo rimanere concentrati. Ho una squadra che cambia gli uomini ma rimane con gli stessi principi ed è la più grande soddisfazione. Chi entra è un piacere vederlo, per me è difficile fare le scelte e le formazioni in questo momento. Sono scelte non semplici ma ho la fortuna di avere ragazzi meravigliosi che danno tutto in 10', 20' o 90'. Le parole di Marotta sul rinnovo? Sto benissimo qua, in questo momento è inutile parlarne, dobbiamo tenere una concentrazione folle e non mi interessa parlare di altro".

Il gol "suggerito" a Dimarco Poi anche un commento sui singoli, partendo dal gol di Dimarco (ribattuta sul rigore fallito da Lautaro), “suggerito” proprio dall’allenatore al suo giocatore, che dopo la rete è corso verso la panchina dedicandoglielo: “Mentre aspettavamo la decisione del Var gli avevo suggerito di andare sulla respinta, è stato bravo ad andarci col tempismo giusto non entrando in area prima. Abbiamo iniziato a migliorare in questo dettaglio dopo la partita contro il Verona, quando in occasione del rigore un loro giocatore era arrivato prima di noi sulla ribattuta. Frattesi? È in un ottimo momento, lo si vede in allenamento. È uno dei ragazzi più penalizzati, è in condizione fisica straripante e sarebbe un peccato se si dovesse fermare". Infine su Bastoni: "In due anni e mezzo con me avrà sbagliato una partita o due su 125. È innamorato dell’Inter, un giocatore di intelligenza e tecnica mostruosa, lunedì ci mancherà” (era diffidato ed è stato ammonito, salterà il Genoa, ndr).