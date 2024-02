Protagonisti contro il Sassuolo, Kvaratskhelia e Osimhen hanno ritrovato l'intesa come nella stagione dello scudetto azzurro. Dopo l'intervallo, il georgiano ha regalato il provvisorio 4-1 a Victor. Assist da gol per il compagno: quali sono le migliori coppie nei top 5 tornei d'Europa dal 2022 (ovvero da quando i due azzurri giocano insieme)? In testa un asse da sogno che… si è separato. E Thuram è presente, ma non (ancora) con Lautaro! (dati Transfermarkt)

