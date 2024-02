Sorride la squadra sul campo, sorride anche la società fuori. Grazie anche e soprattutto ai risultati ottenuti, infatti, l'Inter ha comunicato - nell'ultima relazione della semestrale chiusasi il 31 dicembre 2023 - che il Settlement Agreement siglato con l'Uefa gli scorsi anni è stato rispettato. "La corrente stagione sportiva 2023/2024 è l'ultima del ciclo triennale iniziato nel 21/22. Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione in atto, e avendo la squadra già raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, ci aspettiamo un importo minimo garantito di circa di 65 milioni di euro. Questo importo può aumentare in base a qualsiasi ulteriore progresso della squadra nella competizione - si legge nel testo -. Si evidenzia che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo nell'anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, prevediamo di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno secondo il Settlement Agreement firmato con la UEFA nell'agosto 2022. Pertanto non prevediamo alcun finanziamento contributo da trattenere sul montepremi spettante nella stagione sportiva 23/24. Sulla base dei risultati da inizio anno e la proiezione più aggiornata per il resto dell'anno fiscale, prevediamo di soddisfare il target finanziario fissato dal Settlement Agreement anche per l’anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2024. Si evidenzia infine che la prossima stagione sportiva (2024/2025) sarà il primo anno del nuovo ciclo triennale UEFA (che prevede un nuovo formato per l'UCL), per il quale totale netto distribuibile si prevede che le risorse per i club partecipanti aumenteranno di circa il 30%".