Che settimana è stata? Con l'Atalanta non avete vinto ma non si può dire nulla perché avete fatto tutto bene. Come è stato analizzarla?

"Abbiamo sottolineato le cose positive ma anche quelle situazioni che non ci hanno permesso di vincere una partita che avremmo meritato. Come al solito abbiamo cercato di capire perché non siamo riusciti a segnare un gol in più dell'avversario, nonostante le occasioni le abbiamo avute"