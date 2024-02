Presente a Londra al Financial Times Business of Football Summit, il presidente del Napoli ha parlato a Sky Sports della situazione di Osimhen: "Ha una clausola, i soldi sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo. È un problema solo sentimentale: quando un giocatore va via è come salutare un figlio ma allo stesso tempo sei felice se raggiunge il successo altrove"

La clausola da versare per portarlo via da Napoli e il possibile addio di Victor Osimhen, di cui ormai il presidente parla come di un figlio. Aurelio De Laurentiis era presente a Londra al Financial Times Business of Football Summit ed è tornato a parlare dell’attaccante nigeriano, che ha rinnovato col Napoli fino al 2026 ma che potrebbe cambiare squadra di fronte al pagamento della clausola: “Osimhen ha una clausola rescissoria - le parole del presidente a Sky Sports - Sono tanti soldi. I soldi sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto buoni acquisti e continueremo a farli anche in futuro. Il problema è solo sentimentale, perché ogni volta che un giocatore va via è come salutare un figlio, ma allo stesso tempo sei felice anche quando raggiunge un successo altrove”.