L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti prima di entrare nel centro sportivo di Appiano Gentile: "E’ come un ritorno a casa. Quest’Inter mi diverte tantissimo. La più bella di sempre? Può darsi, ma è difficile fare dei paragoni. Intanto è la super favorita per lo scudetto. La Champions? Non parlo, per scaramanzia… Non mi aspettavo che Inzaghi fosse così bravo. Lautaro sarebbe stato benissimo anche nella squadra del Triplete, ma avrebbe dovuto dare una spallata a Milito…"

Una giornata memorabile per l'Inter e Massimo Moratti, tornato alla Pinetina dopo quasi 10 anni. Ai vertici del club per 19 anni con 16 trofei vinti nella sua gestione, l'ex presidente ha fatto ritorno nel centro tecnico intitolato al padre Angelo come non accadeva dal 2014 quando aveva ceduto la società a Thohir. Prima del pranzo con la dirigenza, Inzaghi e il suo staff ma anche i giocatori, Moratti ha parlato coi giornalisti prima di entrare ad Appiano Gentile: "È come un ritorno a casa, voglio vedere cosa c’è di uguale… Certamente è un’emozione, una cosa molto simpatica. Ringrazio l’Inter. Quanto mi sta divertendo la squadra? Tantissimo, è molto forte e gioca bene. Divertente come calcio. Difficile dire sia la più bella di sempre: può darsi, ma è complicato fare paragoni anche per gli avversari che si incontrano. Comunque come tipo di gioco è molto bella. Fa piacere vederla, è un bellissimo esempio".