Contro il Genoa l'allenatore nerazzurro può suonare la nona sinfonia: in caso di tre punti nel prossimo turno, l'ex Lazio raggiungerebbe le nove vittorie consecutive in Serie A con l'Inter. Una volta tagliato questo traguardo, Inzaghi si troverebbe a sole due distanze da Antonio Conte: il record dell'allenatore salentino è di 11 vittorie consecutive in A, sulla panchina nerazzurra. Spiega tutto Andrea Paventi nel video sopra

