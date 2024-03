La squalifica di Pogba apre scenari futuri importanti per la Juventus. Umanamente in società c'è dispiacere, i compagni di squadra hanno espresso solidarietà per un giocatore che aveva incantato nei suoi primi anni juventini, ma che ha fallito al suo ritorno in bianconero (prima per una serie di infortuni, poi per la vicenda doping). Messo da parte l'aspetto umano, la Juventus fa i conti.