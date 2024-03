Le tappe principali della carriera di Paul Pogba: dagli inizi a Manchester al colpo a parametro zero di Marotta; dal ritorno allo United a quello in bianconero. In mezzo 4 scudetti, un Mondiale e una coppa Uefa vinti con le uniche tre maglie che ha indossato da professionista

Trofei personali ( Golden Boy 2013 ) e scudetti in serie ( 4 ). Con quel fisico lì potrebbe giocare in NBA, intanto si diletta a canestro con Allegri al centro sportivo. E’ in campo nella finale di Champions League 2015 . Dal 6 al 10 sulle spalle, un passaggio più complicato del previsto. E così per la cifra record di 105 milioni di euro torna a Manchester. Plusvalenza di oltre 70 milioni . Un colpo da maestro di Beppe Marotta.

Juve, parte seconda

Torna nel 2022, ma non funziona nulla. Infortunio subito durante la tournée americana. L’operazione posticipata e Qatar 2022 saltato. 10 presenze il primo anno, una da titolare, zero gol. E poi tutti i problemi extracampo, con il tentativo di estorsione da parte del fratello, che va in carcere. Fino all’antidoping di Udine, e la squalifica di 4 anni. Ora il Tas, per non chiudere nel modo peggiore la grande storia di un grande rimpianto.