L' Argentina convoca Valentin Carboni , il ct Lionel Scaloni lo sceglie tra i 26 convocati per la doppia amichevole contro El Salvador e Costa Rica , in programma rispettivamente il 22 e 26 marzo negli Stati Uniti . Non è l'unico 'italiano' presente: c'è tanta Serie A nelle scelte di Scaloni: in difesa figura Nehuen Perez dell'Udinese, a centrocampo Paredes , e in attacco - oltre al biancorosso - ci sono Nico Gonzalez , Lautaro Martinez e Dybala . Arriva anche il messaggio da parte della società Monza , sul sito ufficiale: " Complimenti Valentin! "

I numeri di Valentin Carboni

Convocazione meritata per il classe 2005 del Monza che ha collezionato fin qui 2 reti e 3 assist in 20 presenze con la maglia biancorossa. In Nazionale, invece, vanta 4 gol in 11 gare con l'Italia U21, fra il 2021 e il 2022. A marzo 2022 accetta la chiamata da parte della Nazionale maggiore argentina, insieme al fratello maggiore Franco, arrivando a figurare, nell'ottobre dello stesso anno, tra i pre-convocati di Scaloni per i Mondiali di calcio in Qatar, poi vinti proprio da Messi e compagni. Non rientrerà, però, nella rosa finale.