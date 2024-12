Dove vedere Empoli-Torino

La partita tra Empoli e Torino che apre la 16^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 13 dicembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Empoli-Torino, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 13 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Marco Nosotti e Paolo Aghemo. Dalle ore 20 alle 22.40 appuntamento con 'Friday Night '. In studio: Sara Benci in compagnia di Riccardo Montolivo, Gianfranco Teotino e Fabio Quagliarella.

I numeri di Empoli e Torino

Il Torino ha vinto solo cinque delle 24 sfide contro l’Empoli in Serie A (11N, 8P): tra le squadre affrontate più di due volte nella competizione, solo contro il Parma (20.6%) i granata hanno registrato una percentuale di vittorie più bassa che contro i toscani (20.8%). L’Empoli ha vinto l’ultima gara giocata contro il Torino in Serie A (3-2 al Castellani il 6 aprile 2024), ma non riesce a battere i granata per due gare di fila nel massimo torneo dal periodo tra maggio 2015 e maggio 2016 (tre consecutive in quel caso). L’Empoli è rimasto imbattuto in 11 delle 12 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 7N): l’unico successo dei granata risale al 1° maggio 2022 (3-1 con tripletta di Belotti per i piemontesi e rete di Zurkowski per i toscani). L’Empoli ha perso solo quattro match in questo campionato (4V, 7N): nella loro storia in Serie A, solo una volta i toscani avevano incassato così pochi ko nelle prime 15 gare giocate (quattro anche nel 2006/07, stagione chiusa al settimo posto finale). Nelle ultime sei giornate di campionato il Torino ha raccolto appena due punti (2N, 4P) e segnato soltanto una rete: sono entrambi record negativi in questo arco temporale in Serie A.

Dopo aver raccolto sette punti (2V, 1N) nelle prime tre trasferte di questo campionato, il Torino ha guadagnato appena un punto nelle successive cinque gare fuori casa, non andando a segno nelle ultime tre: i granata non rimangono per quattro trasferte consecutive senza gol all’attivo in Serie A dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024.