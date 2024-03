Italiano: "Con il Torino per trovare continuità"

Vincenzo Italiano ha ricevuto gli elogi per la prestazione della Fiorentina contro la Lazio ma adesso vuole ripetersi contro il Torino nel match che sabato 2 marzo sarà visibile su Sky alle 20.45. "Riuscire a trovare la continuità è l’unica cosa che conta in questo momento. Questo è un problema che non riusciamo a risolvere ed è un qualcosa che fatichiamo ad ottenere. Vogliamo dare valore alla vittoria contro la Lazio, anche in termini di prestazione e atteggiamento. Con tutto quel che abbiamo mostrato nell’ultima gara si può ottenere il massimo”