Italiano: "Lite con Juric? Episodi che possono capitare"

L'allenatore della Fiorentina è intervenuto su Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino: "Lite con Juric? L'adrenalina ti porta ad avere questi battibecchi ma è tutto ok, non è successo nulla di particolare. Contro il Toro sono sempre state gare sporche nelle quali spesso il pallone è in aria, difficilmente vengono fuori belle partite"

Getta acqua sul fuoco Vincenzo Italiano che al termine del match tra Torino e Fiorentina , concluso 0-0, ha commentato quanto accaduto nel finale con Ivan Juric : "Sono situazioni fraintendibili. L'adrenalina che si ha durante le partite ti porta ad avere questi battibecchi, ma è tutto ok , non è successo nulla di particolare. Non è la prima volta che succede sia con Ivan che con altri, finita la partita ci si stringe la mano e si va avanti ".

"Contro il Torino sono sempre state gare sporche"

Italiano successivamente parla della direzione arbitrale: "L'arbitro fa parte del contorno. Delle volte può far filare tutto liscio, altre invece può accendere gli animi. Il Torino poteva recriminare sull'espulsione di Ricci, noi invece nel secondo tempo avremmo potuto arrabbiarci per qualche interruzione di troppo. Però fa parte del gioco, penso già alla prossima". Un'ultima battuta sulla partita: "Penso che sia la fotocopia delle partite fatte con il Torino quest'anno. Sono state tutte gare sporche, dove spesso la palla è in aria. Abbiamo cercato sempre questa palla in profondità perché questa forte pressione ti spinge ad andare oltre al primo compagno che viene a ricevere il pallone. Poche volte, per come giocano queste due squadre, viene fuori una bella partita".