Juric: "Ho visto un grande Torino, anche in 10"

"Sono cose che accadono con l'adrenalina a mille, a volte litighi anche per le cose per le quali non devi. Italiano è un amico, è successo perché c'è stata tanta tensione". Commenta così Ivan Juric l'episodio che lo ha visto protagonista nei minuti finali del match contro la Fiorentina, terminato 0-0. L'allenatore granata, intervenuto su Sky Sport, ha parlato anche della prova dei suoi ragazzi: "Ho visto un grande Toro che ha creato 5 palle gol nel primo tempo, l'unico neo è non aver subito chiuso la partita. Poi alcune decisioni arbitrali ci hanno disturbato e il nervosismo è cresciuto, ma fino a quel momento mi è sembrata una partita normalissima".