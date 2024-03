Oka-four, Milan da record per gol dalla panchina

Nessun giocatore ha segnato più gol partendo dalla panchina di Noah Okafor in questo campionato: quattro, come Lautaro Martinez e il compagno di squadra Jovic. Anche il Milan comanda la classifica del campionato in questa statistica. E per media gol solo Lautaro fa meglio del match winner dell'Olimpico. Dati Opta

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-MILAN 0-1