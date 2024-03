Le prime dichiarazioni del nuovo allenatore del club neroverde nel corso della conferenza stampa in vista del Verona: "Importante vivere ogni momento della partita insieme". Sull'infermeria: "Berardi sta bene" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Davide Ballardini, nuovo allenatore del Sassuolo, si è presentato ufficialmente alla stampa in occasione della conferenza stampa organizzata prima del Verona. Ha esordito parlando proprio di questa nuova avventura. "Il Sassuolo ha pensato a me e mi fa piacere. Ho dormito poco perché abbiamo visto tante partite io e il mio staff. Quando noi arriviamo cerchiamo di farci conoscere, cerchiamo di far capire a loro cosa chiediamo ed è chiaro che in due giorni non puoi stravolgere nulla, magari ti concentri su due aspetti, quello difensivo di squadra e quello offensivo di squadra. Tutto questo lo migliori col tempo e tutto passa dal rapporto, dal coinvolgimento, dal miglioramento. Una cosa per me fondamentale è lo spirito, l'atteggiamento".

"Contenti di avere questo gruppo di ragazzi" E proprio a proposito dello spirito di squadra: "I ragazzi hanno giocato sabato e mercoledì sera. Oggi siamo stati un po' più tranquilli perché abbiamo fatto della didattica offensiva e difensiva, anche perché non c'è molto tempo. L'idea che ci siamo fatti è che noi siamo contenti di avere questo gruppo di ragazzi, ti danno delle sensazioni positive, perché c'è serietà. C'è tanto di buono ma come hanno detto i tifosi ai ragazzi, dopo oltre a questo, alle qualità, bisogna avere una fame, bisogna che il fuoco sia veramente acceso, però ci sono delle basi e delle promesse per me ottime per fare bene. Una cosa importante è vivere ogni momento della partita insieme".

"Berardi sta bene" Ballardini ha fatto anche il punto sull'infermeria. "Berardi (sta bene, sia ieri che oggi si è allenato con la squadra) ed Erlic rientrano, sono a disposizione. I ragazzi non sono stupidi, non li ho conosciuti in modo approfondito in questi due giorni, ma mi sembra di avere a che fare con ragazzi intelligenti e hanno ben chiaro il momento, quindi se hanno capito il momento e non tirano fuori tutto quello che hanno insieme allora non abbiamo capito qualcosa noi ma sono certo che abbiano capito il momento e non possono far altro che legarsi ancora di più e prima delle qualità devono mettere in campo qualcos'altro perché se non lo fai non vai da nessuna parte".

"Chi temo di più? Dico il Verona..." Sulla lotta salvezza: "Chi temo di più? Dico il Il Verona perché giochiamo contro di loro e dobbiamo tenere l'attenzione alta. Tutti i nostri sforzi, mentali, fisici, li dobbiamo mettere in campo domani, poi dopo penseremo ad altro".