Al Bentegodi va in scena un vero e proprio scontro diretto per la salvezza con la prima di Ballardini sulla panchina del Sassuolo. Torna titolare Berardi, nel tridente con Laurienté e Pinamonti. Nel Verona Folorunsho nemmeno in panchina per un attacco influenzale: Noslin, Suslov e Lazovic alle spalle di Henry.