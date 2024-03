'Mr. Wolf' al Sassuolo: le 7 imprese salvezza di Ballardini in A

Dopo aver rescisso con la Cremonese, Davide Ballardini proverà a salvare il Sassuolo. Non sarà la prima missione per uno specialista dal curioso record in Serie A: nessuno come lui è subentrato più volte alla guida di un club. Andò proprio così a Cagliari nel 2008, quando ereditò l'ultima della classe ed evitò la retrocessione con un clamoroso girone di ritorno. Ricordi quel capolavoro?

