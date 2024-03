Chukwueze, tre mesi per tenersi il Milan

L’Europa di Samu

Viatico ideale per l’ennesimo tour de force tra campionato ed Europa League. 4 partite in 11 giorni. Slavia Praga andata e ritorno in Europa, Empoli e Verona in campionato. All’appello hanno risposto più o meno tutti. Tutti tranne uno: Samuel Chukwueze. Il nigeriano ex Villareal è la vera delusione della stagione e del mercato rossonero. Costo elevatissimo del cartellino, resa praticamente nulla. Appena 869 minuti e solo 10 partite giocate dall’inizio su 37 stagionali. In totale 2 soli gol, curiosamente entrambi in Champions League, contro Dortmund e Newcastle. Samu, che nelle scorse stagioni impressionava in Spagna, avrà 3 mesi pieni per ribaltare una stagione al momento negativa e riconquistare la fiducia del mondo rossonero. Può farlo. la sua grande chance si chiama Europa League, competizione che 3 anni fa giocava e conquistava. Da protagonista.