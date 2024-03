Ci pensa Raspadori a decidere il match del "Maradona" tra Napoli e Juventus, con gli azzurri che salgono al settimo posto in classifica e si avvicinano di nuovo alla zona Europa. I migliori in campo sono gli autori dei gol: voto 7 a Kvara, Chiesa e Raspadori. Insufficienza grave per Nonge, che ha causato il rigore da cui è nato il gol vittoria dei padroni di casa

Le pagelle di Maurizio Compagnoni

