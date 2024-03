Travolgente anche a Monza, la Roma si avvicina ancora di più alla zona Champions. Dall'avvento di De Rossi in panchina al posto di Mourinho, i giallorossi sono passati dal nono al quinto posto in classifica (in attesa della partita dell'Atalanta contro il Bologna), con una ritrovata forza offensiva: la squadra segna molto, con i suoi due protagonisti Dybala e Lukaku, ma anche con tanti protagonisti ritrovati

MONZA-ROMA 1-4, GOL E HIGHLIGHTS