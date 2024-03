Dopo il rifiuto del cambio Boulaye Dia si allenerà separatamente dal gruppo squadra, lo ha annunciato la Salernitana tramite un comunicato ufficiale. Il caos nei minuti finali dell'ultima partita di campionato pareggiata contro l'Udinese: "Dia non è voluto entrare nel finale, ha fatto questa scelta e ne prendiamo atto - aveva spiegato nelle interviste post gara Liverani -. Si è rifiutato e ha arrecato un danno non a me ma ai suoi compagni. Metterlo fuori rosa? Non spetta a me, ma so che è un giocatore su cui non posso contare". Il presidente del club Iervolino ha fatto visita ad allenatore e giocatori e ha anche incontrato lo stesso Dia.

serie a Lotta salvezza: calendario e scontri diretti