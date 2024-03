Una brutta notizia per il Torino di Juric. Già colpita da numerosi infortuni durante tutto il campionato, la squadra granata dovrà fare a meno per quasi il resto della stagiona anche di Ivan Ilic. Il serbo, uscito a causa di un infortunio dopo soli 9 minuti nell'ultima gara contro la Fiorentina, ha rimediato infatti la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un problema che lo costringerà a stare fermo per almeno due mesi, con la possibilità di tornare solo per le ultimissime giornate. "Torna presto Ivan, siamo tutti con te" ha scritto il club granata sui propri canali social.