Il 18enne bianconero, autore del fallo da rigore su Osimhen nel finale di partita, ha chiesto scusa per la brutta prestazione con un messaggio sui social: "Mi assumo le mie responsabilità - ha scritto -. Tempo di resettare e concentrarsi sul finale di stagione"

Una partita da dimenticare. O meglio 14 minuti da dimenticare, perché tanto è durato il match di Joseph Nonge a Napoli, alla sua seconda apparizione assoluta in Serie A. Ne è ben consapevole il centrocampista classe 2005, entrato al 76' e autore di una prova disastrosa culminata col fallo da rigore commesso ai danni di Osimhen - dopo che la Juve aveva momentaneamente pareggiato l'incontro -, costato anche il cartellino giallo, prima di essere nuovamente sostituito da Allegri al 90' per inserire Danilo nella fase di recupero. Il 18enne bianconero si è scusato per la sua prestazione con un messaggio sui social.