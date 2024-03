Chiesa, ritorno al gol dopo un mese e mezzo

Chi ne ha fatto uno al Maradona di gol, è stato Federico Chiesa, che non segnava da metà gennaio. Una rete arrivata pochi minuti dopo che il sistema di gioco era passato a tre punte con Vlahovic e Yildiz. Un esperimento su cui Allegri può lavorare con continuità. In un reparto offensivo che adesso può contare anche su Milik e Kean, che si candidano per la sfida all’Atalanta. Kean, che nel 2024 causa infortuni vari non si è mai visto in campo, è un altro ragazzo del 2000. Dopo aver visto in campo al Maradona i coetanei Cambiaso e Vlahovic, Alcaraz (2002), Miretti e Iling Jr (2003)e poi Nonge (2005) anche solo per pochi minuti, Weah (2000) e Yildiz (2005).