Il difensore rossonero ai canali ufficiali del club: "Penso che in Italia ho capito quanto sia importante difendere insieme ai compagni e non da solo. Voglio vincere trofei al Milan" ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Siamo una squadra in grado di vincere ancora". Parola di Fikayo Tomori a Milan TV, il canale ufficiale dei rossoneri. Il difensore ha parlato dello scudetto 2022, ma anche del futuro: "Voglio vincere trofei giocando per il Milan. Con lo scudetto 2022 abbiamo scritto una prima pagina, ma abbiamo una squadra in grado di farlo ancora". E sul suo gioco: "Cerco di adattare il mio gioco in base agli avversari che affronto, avversari che hanno punti di forza e caratteristiche diverse dalle mie. Faccio del mio meglio per aggiungere sempre qualcosa al mio gioco, cerco di migliorare il più possibile. Cerco di diventare un difensore completo".

"In Inghilterra ero più istintivo, ora penso alla partita" Il Milan è la prima squadra italiana in cui gioca: "Penso che in Italia ho capito quanto sia importante difendere insieme ai compagni e non da solo. In Inghilterra ero più istintivo mentre ora penso alla partita e a quel che può succedere: sono cresciuto molto da questo punto di vista anche se, ovviamente, in alcuni frangenti serve giocare d'istinto e si vedono le caratteristiche con cui sono nato".

"CR7 ha tanti record, mi godo il mio primato" E sul suo primo gol in rossonero: "Contro la Juventus ho realizzato la prima rete con il Milan ed è stato un momento pieno di orgoglio. Dopo qualche giorno ho visto che tutti parlavano di come avessi saltato più in alto di Cristiano Ronaldo (gol di testa contro la Sampdoria). Cristiano ha tanti record e non segnerò mai il numero delle reti da lui realizzate. Ma in questo salto sono riuscito a fare meglio di lui. Forse un giorno riuscirò a fare meglio, è un mio obiettivo… Ma per adesso mi tengo questo record".