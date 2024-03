Gravina indagato e interrogato da Procura di Roma

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato oggi interrogato dai pm di Roma nell'ambito dell' indagine su sui presunti illeciti . Lo riporta l'Ansa. In base a quanto apprende la stessa agenzia, a Gravina sarebbe contestato il reato di autoriciclaggio . La formale iscrizione nel registro sarebbe avvenuta contestualmente con l'inizio dell'interrogatorio che era stato sollecitato dallo stesso Gravina per "chiarire la sua posizione". Il confronto con gli inquirenti, durato circa un'ora, è avvenuto nell'ambito dell'indagine nata su impulso della Direzione nazionale antimafia su presunte attività illecite messe in atto da Gravina. Il verbale dell' interrogatorio finirà, quindi, nel procedimento in cui chi indaga deve mettere in fila una serie di tasselli e sciogliere alcuni nodi. Il procuratore capo Francesco Lo Voi ha fissato, però, un incontro con i titolari del procedimento che servirà a delineare una sorta di 'road map' dei passi da compiere.

Legali Gravina: "Presidente Figc è persona offesa"

"In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, pur non risultando indagato, questa mattina Gabriele Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. L'audizione si è svolta questo pomeriggio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma". Sono le parole degli avvocati del presidente della Federcalcio Leo Mercurio e Fabio Viglione, che in una nota hanno dato la loro versione dei fatti. La decisione di presentarsi dai magistrati, aggiungono gli avvocati del presidente della Federcalcio, "è stata maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone nei magistrati che stanno seguendo il caso". In questa vicenda, concludono Mercurio e Viglione, "il nostro assistito è una persona offesa, per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l'individuazione dei mandanti".