Calhanoglu ancora a parte: in panchina col Bologna

Il centrocampista turco ha lavorato ancora a parte ma già da domani dovrebbe tornare in gruppo e contro il Bologna sarà convocato per la panchina per poi tornare titolare nella sfida di ritorno in Champions contro l'Atletico Madrid. Nessun esame invece per Frattesu. Intanto Inzaghi può contare sulle alternative, a partire da Asllani chiamato a sostituire Calhanoglu e che ha superato la prova. Le ultime news da Appiano da Matteo Barzaghi

